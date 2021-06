Saint-Chamond MJC de Saint-Chamond Loire, Saint-Chamond Conférence UPT : découverte naturaliste du Mato Grosso au Brésil MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond Catégories d’évènement: Loire

MJC de Saint-Chamond, le lundi 18 octobre à 14:30

Le voyage s’oriente alors autour de trois types milieux naturels très différents : le Pantanal, la Chapada do Guimarães et la forêt Tropicale dans le secteur d’Alta Floresta. Nous avons eu la chance de voir : Jaguar, Ocelot, Cerf des marais, Tapir et un cortège d’oiseaux aux magnifiques couleurs.

3€ adh, 6€ ext

Après une visite de trois jours autour des chutes d’Iguazu, notre périple s’est orienté autour de la découverte de la faune sauvage MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Saint-Chamond Loire

