MJC de Saint-Chamond, le mercredi 6 avril 2022 à 14:30

Elles vous sont familières, mais savez-vous les nommer ? L’association Cardamine vous emmène en balade pour rencontrer les plantes sauvages, celles qu’on appelle « mauvaises herbes ». Voir, toucher, goûter, sentir, les plantes sauvages font d’abord appel à nos sens. A cette première approche succède l’enquête : la disposition des feuilles, le nombre de pétales, la forme des graines, l’environnement. La curiosité est récompensée par le nom de la plante.

3€ adh, 6€ ext

Même en ville, la nature est toute proche, il suffit de regarder : au creux des murs, au bord des trottoirs, au pied des haies, dans les parcs… MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Saint-Chamond Loire

2022-04-06T14:30:00 2022-04-06T17:00:00

