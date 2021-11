Marmande Marmande Lot-et-Garonne, Marmande Conférence UPOP – Immigration et populisme dans sept pays européens : le soleil a rendez-vous avec la lune Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Marmande Lot-et-Garonne 5 5 EUR Conférence UPOP « Immigration et populisme dans sept pays européens : le soleil a rendez-vous avec la lune » par Hervé Le Bras.

Démographe, directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont « Se sentir mal dans une France qui va bien » publié en octobre 2019.

