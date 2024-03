Conférence UPOP « Connaître la Bohême de Puccini » par Salvatore CAPUTO Cité de la Formation Amphithéâtre Marmande, mercredi 3 avril 2024.

Salvatore CAPUTO Chef de Chœurs au Grand Théâtre de Bordeaux. Directeur artistique du Festival Eufonia de Bordeaux depuis 2015 et chef de chœur invité du Centre National pour les Arts de Pékin.

« Connaître la Bohême de Puccini » est le Thème de sa conférence. Connaitre la Bohème de Puccini, comprendre comment Puccini a créé la Bohème, avec un guide d’écoute des passages les plus célèbres et des projections vidéo des chanteurs les plus importants…

Pour favoriser l’accès à l’art et impulser la démocratisation de la culture, il anime chaque année plus de 50 conférences gratuites dans les bibliothèques et les écoles. Depuis 2018 il est président de la commission culture de la LICRA (Ligue Internationale contre le racisme et l’antisémitisme).

Début : 2024-04-03 18:30:00

fin : 2024-04-03

Cité de la Formation Amphithéâtre 11 à 15 rue Albert Camus

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine upop47@gmail.com

