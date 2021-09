Moulins Moulins Allier, Moulins Conférence UPAM – Noël en Bourbonnais Moulins Moulins Catégories d’évènement: Allier

Moulins

Conférence UPAM – Noël en Bourbonnais Moulins, 14 décembre 2021, Moulins. Conférence UPAM – Noël en Bourbonnais 2021-12-14 – 2021-12-14 Amphithéâtre de la Salle des Fêtes 1 place Maréchal de Lattre de Tassigny

Moulins Allier Moulins EUR 3.5 3.5 Les traditions populaires du “temps de Noël” seront évoquées par Frédéric Paris, Président de la Chavanée. Chants de l’Avent, us et coutumes, contes et légendes : le patrimoine du Bourbonnais n’en finit pas de nous surprendre. +33 4 70 34 23 52 https://www.upam.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-17 par Office du tourisme de Moulins & sa région

Détails Catégories d’évènement: Allier, Moulins Autres Lieu Moulins Adresse Amphithéâtre de la Salle des Fêtes 1 place Maréchal de Lattre de Tassigny Ville Moulins lieuville 46.56186#3.33031