Conférence UPAM – L’Histoire Catalane Moulins Moulins Catégories d’évènement: Allier

Moulins

Conférence UPAM – L’Histoire Catalane Moulins, 8 mars 2022, Moulins. Conférence UPAM – L’Histoire Catalane Salle des fêtes de Moulins, Amphithéâtre 1 place du Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins

2022-03-08 – 2022-03-08 Salle des fêtes de Moulins, Amphithéâtre 1 place du Maréchal de Lattre de Tassigny

Moulins Allier EUR 3.5 3.5 Animée par Florentine Planas. Après un panorama général sur l’Espagne riche par ses multiples facettes, la catalogne nous sera contée. +33 4 70 34 23 52 https://www.upam.fr/ Salle des fêtes de Moulins, Amphithéâtre 1 place du Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins

dernière mise à jour : 2021-09-20 par Office du tourisme de Moulins & sa région

Détails Catégories d’évènement: Allier, Moulins Autres Lieu Moulins Adresse Salle des fêtes de Moulins, Amphithéâtre 1 place du Maréchal de Lattre de Tassigny Ville Moulins lieuville Salle des fêtes de Moulins, Amphithéâtre 1 place du Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins Departement Allier

Moulins Moulins Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moulins/

Conférence UPAM – L’Histoire Catalane Moulins 2022-03-08 was last modified: by Conférence UPAM – L’Histoire Catalane Moulins Moulins 8 mars 2022 Allier moulins

Moulins Allier