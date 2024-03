Conférence UPA : « Les blockchains et les cryptomonnaies (bitcoins, stablecoins, crypto-actifs, NFT, etc.) » Espace Jean Vilar Arcueil, mardi 2 avril 2024.

Conférence UPA : « Les blockchains et les cryptomonnaies (bitcoins, stablecoins, crypto-actifs, NFT, etc.) » L’Université Populaire d’Arcueil organise des conférences débats portant sur des sujets de société. Les séances sont gratuites et ouvertes à tou.te.s (sans condition d’âge ou de diplôme). Mardi 2 avril, 20h00 Espace Jean Vilar Entrée libre, gratuit, sans réservation

Monnaies cryptographiques, Bitcoins, Ethereum, blockchains publiques et privées, minage, smart-contract, NFT, etc. Les évènements se succèdent à grande vitesse sur ces sujets liés les uns aux autres mais dont il est assez difficile de suivre tous les développements et toutes les péripéties. Le but de cette conférence sera à la fois de rappeler et d’expliquer les concepts fondamentaux de ces domaines et technologies, et de faire la liste des points principaux qu’il faut avoir en tête pour en suivre l’actualité.

Conférence animée par Jean-Paul Delahaye, mathématicien, informaticien et professeur émérite à l’Université de Lille et chercheur au Centre de Recherche en Informatique, Signal et Automatique de Lille (Cristal).

Espace Jean Vilar 1 rue Paul Signac – 94110 Arcueil Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France

économie blockchain