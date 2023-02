Conférence université populaire gestion des forêts MJC Héritan, 16 mars 2023, Mâcon .

Conférence université populaire gestion des forêts

2023-03-16 – 2023-03-16

Mâcon

Saone-et-Loire

Conférence – Débat

Qui habite la forêt ? La forêt fait partie de notre représentation du monde, tout le monde s’en fait une idée mais la réalité est souvent bien différente. A travers mon expérience locale et pluridisciplinaire, je proposerai un éclairage sur les enjeux et les conflits d’intérêt et d’usage qui se jouent dans la forêt. L’approche holistique, la prise en compte du vivant dans sa diversité et ses interactions guideront mon propos.

François BONNEVIALLE, gérant du Parc Acrobath qui propose du loisir en forêt depuis 2022, et de la Scop D’Arbrazed. Il exerce comme bûcheron, arboriste grimpeur, débardeur à cheval, gestionnaire et formateur. Membre du Réseau pour les Alternatives Forestières et partie prenante de nombreuses dynamiques forestières dans le Clunysois.

