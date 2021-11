CONFÉRENCE UNIVERSITÉ PERMANENTE AVEC JEAN-OLIVIER SAIZ Nort-sur-Erdre, 23 novembre 2021, Nort-sur-Erdre.

CONFÉRENCE UNIVERSITÉ PERMANENTE AVEC JEAN-OLIVIER SAIZ Route d’Héric Amphi du lycée public Nort-sur-Erdre

2021-11-23 – 2021-11-23 Route d’Héric Amphi du lycée public

Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

EUR 5 Les mensonges de la culture pub.

Lorsque la publicité arrive à la télévision française en 1968, la plus grande crainte est que les

téléspectateurs soient manipulés. 52 ans plus tard, force est de constater que la bataille semble

définitivement perdue: entre les affiches, les spots télé, la radio, internet, les avancées du neuromarketing,

sans oublier les produits insérés de façon quasi subliminale dans les films et séries, nous

serions exposés en moyenne à plus de 300 messages publicitaires par jour ! Certaines pubs, par leur

créativité et leur mise en scène cinématographique sont de petits bijoux d’émotion et d’humour, qui

se prêtent particulièrement bien à l’analyse d’image. D’autres encore reflètent la mentalité des

consommateurs et illustrent de façon pertinente l’évolution de nos sociétés. Enfin, pour les plus

nostalgiques, les publicités agissent comme de véritables madeleines de Proust et font partie de

notre imaginaire collectif. A travers l’analyse de nombreuses pubs télé anciennes et récentes,

apprenez à aimer la pub, à vous en méfier… et à mieux la décrypter! Dans cette conférence, nous

nous intéresserons à l’Histoire de la publicité de l’Antiquité aux années 2000.

Conférence de l’Université permanente avec Jean-Olivier SAIZ

