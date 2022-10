Conférence Université Ouverte Champagnole Champagnole Catégories d’évènement: Champagnole

Jura

Conférence Université Ouverte Champagnole, 24 février 2023, Champagnole. Conférence Université Ouverte

25 rue Baronne Delort Salle le REX Champagnole Jura Salle le REX 25 rue Baronne Delort

2023-02-24 18:30:00 – 2023-02-24

Salle le REX 25 rue Baronne Delort

Champagnole

Jura Champagnole La neige : sa métamorphose du flocon a la fonte.

Les hivers d’antan et les hivers du futur. VERMOT-DESROCHES BRUNO : lngénieur des travaux, Météo France, Besançon

La neige : cet or blanc indispensable aux sports d’hiver est un matériau plus complexe qu’il n’y parait. Les flocons aux formes diverses qui naissent dans les nuages forment en­ suite un manteau neigeux au sol. Au sein de cette couche de neige, malgré l’impression de calme et d’immobilité, une métamorphose se met en place, les grains de neige se transforment, évoluent, avant la fonte inexorable au printemps. Les conditions atmosphériques jouent un rôle majeur dans I’évolution de ce manteau neigeux, au jour le jour, mais aussi année après année dans un contexte de plus en plus chaud : verra-t-on encore des hivers d’antan ? +33 3 84 53 01 08 Salle le REX 25 rue Baronne Delort Champagnole

dernière mise à jour : 2022-10-20 par

Détails Catégories d’évènement: Champagnole, Jura Autres Lieu Champagnole Adresse Champagnole Jura Salle le REX 25 rue Baronne Delort Ville Champagnole lieuville Salle le REX 25 rue Baronne Delort Champagnole Departement Jura

Champagnole Champagnole Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champagnole/

Conférence Université Ouverte Champagnole 2023-02-24 was last modified: by Conférence Université Ouverte Champagnole Champagnole 24 février 2023 25 Rue Baronne Delort Salle Le REX Champagnole Jura Champagnole Jura

Champagnole Jura