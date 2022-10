Conférence Université Ouverte

2023-05-19 18:30:00 – 2023-05-19 Le Tour de France et ses différentes facettes. FERREOL Gilles : Professeur de sociologie, Directeur du LASA, Université de Franche-Comté.

Le Tour de France, dont la première édition remonte à 1903, est d’abord une compétition sportive, avec son pal­marès et ses records, marquée par les exploits des « forçats de la route», suscitant l’engouement et l’admiration, mais aussi entachée par des affaires de dopage. C’ est un spectacle, à la fois populaire et médiatisé, qui attire des millions de passionnés ou de téléspectateurs. C’est encore une véritable entreprise, avec ses retombées tant économiques que touristiques pour les villes étapes. Nous mettrons en avant ces différents éléments et les enjeux qui leur sont associés. dernière mise à jour : 2022-10-20 par

