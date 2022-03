Conférence Université Inter-Ages – Société Bressuire Bressuire Catégories d’évènement: Bressuire

Bressuire Deux-Sèvres Thème : Le développement durable est-il compatible avec l’économie de marché ?

Intervenant : Christian BOUQUET, professeur émérite de géographie politique à l’Université de Bordeaux. Thème : Le développement durable est-il compatible avec l’économie de marché ?

