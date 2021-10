Bressuire Bressuire Bressuire, Deux-Sèvres Conférence Université Inter-Ages – Littérature et religion Bressuire Bressuire Catégories d’évènement: Bressuire

Conférence Université Inter-Ages – Littérature et religion 2022-03-10 14:15:00 – 2022-03-10 route de Beaulieu sous Bressuire Salle la Broglienne

Bressuire Deux-Sèvres Thème : L’Islam pluriel

Intervenant : Christian BERNARD, agrégé d’histoire, responsable Pôle Religion à l’institut Jacques Cartier de Poitiers. Thème : L’Islam pluriel

