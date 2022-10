Conférence Université du Sur-Sault Saint-Benoît-du-Sault Saint-Benoît-du-Sault Catégories d’évènement: Indre

Saint-Benoît-du-Sault

Conférence Université du Sur-Sault Saint-Benoît-du-Sault, 15 octobre 2022, Saint-Benoît-du-Sault. Conférence Université du Sur-Sault

Place de l’Église Saint-Benoît-du-Sault Indre

2022-10-15 13:00:00 13:00:00 – 2022-10-16 Saint-Benoît-du-Sault

Indre La prochaine session de conférences aura lieu ce weekend au prieuré de Saint-Benoit-du-Sault, avec pour thème « Raconter le vivant ». La prochaine session de conférences aura lieu ce weekend au prieuré de Saint-Benoit-du-Sault, avec pour thème « Raconter le vivant ». universite.sbs@gmail.com +33 9 75 50 06 75 Université du sur sault

Saint-Benoît-du-Sault

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Indre, Saint-Benoît-du-Sault Autres Lieu Saint-Benoît-du-Sault Adresse Place de l'Église Saint-Benoît-du-Sault Indre Ville Saint-Benoît-du-Sault lieuville Saint-Benoît-du-Sault Departement Indre

Saint-Benoît-du-Sault Saint-Benoît-du-Sault Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-benoit-du-sault/

Conférence Université du Sur-Sault Saint-Benoît-du-Sault 2022-10-15 was last modified: by Conférence Université du Sur-Sault Saint-Benoît-du-Sault Saint-Benoît-du-Sault 15 octobre 2022 Indre Place de l'Église Saint-Benoît-du-Sault Indre Saint-Benoît-du-Sault

Saint-Benoît-du-Sault Indre