L’association Citoyen d’Europe en partenariat avec la ville de Villeneuve d’Ascq organise une conférence présentée par Étienne Farvaque, professeur de Sciences économiques à l’université de Lille et directeur du LEM (Lille Economics Management, CNRS) mardi 22 mars 2022 à 19h à l’Hôtel de ville de Villeneuve d’Ascq.

Entrée libre

L'association Citoyen d'Europe en partenariat avec la ville de Villeneuve d'Ascq organise une conférence présentée par Étienne Farvaque, mardi 22 mars 2022 à 19h à l'Hôtel de Ville. Hôtel de ville Place Salvador-Allende 59650 Villeneuve d'Ascq

