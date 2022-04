Conférence “Une voie romaine à Saint Benoit” Saint-Benoît-du-Sault Saint-Benoît-du-Sault Catégories d’évènement: Indre

Saviez-vous qu'une ancienne voie romaine passait à proximité de Saint Benoit du Sault et permettait de rejoindre Toulouse? Où se trouve-t-elle? Quand a-t-elle été construite? Comment? Par qui? Pierre Gabillaur répondra à toutes vos questions lors de cette conférence. Pierre Gabillaud vous propose de découvrir ou redécouvrir cette belle randonnée le long de l'ancienne voie romaine.

