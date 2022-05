Conférence : Une ville et ses fumées. Penser et représenter la pollution de l’air au Creusot (1836-1939) Le Creusot, 19 octobre 2022, Le Creusot.

Conférence : Une ville et ses fumées. Penser et représenter la pollution de l’air au Creusot (1836-1939) Salle à manger du château de la Verrerie Rue Jules Guesde Le Creusot

2022-10-19 18:30:00 – 2022-10-19 Salle à manger du château de la Verrerie Rue Jules Guesde

Le Creusot Saône-et-Loire

EUR « Il est impressionné, cet étranger, par l’amas de fumée répandus dans l’atmosphère […]. C’est la respiration industrielle, puissante et continue, témoignage d’un incessant et prodigieux travail ». Comme en témoigne Gaston Bonnefont en 1905, les usines Schneider rejettent de spectaculaires fumées caractéristiques du paysage industriel.

Le Creusot devient ainsi l’un des lieux les plus insalubres et enfumés de France au XIXe siècle. Si ces pollutions provoquent peu de plaintes des habitants, les observateurs extérieurs sont tous frappés par cette atmosphère enfumée, entre admiration et effroi.

Du XIXe siècle au début du XXe, cette conférence retrace l’évolution des représentations de ces fumées et explore les débats et controverses qu’elles provoquent.

Romain Mainieri est diplômé d’un master recherche en histoire. En 2021, son premier mémoire de master soutenu sous la direction de François Jarrige, Une ville et ses fumées. Penser et représenter la pollution de l’air au Creusot (1836-1939) a reçu le prix « jeune chercheur » de l’Académie François Bourdon et a été publié sous le même titre aux Éditions de l’Harmattan, en 2022.

