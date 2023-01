Conférence : Une politique contre les naufrages : phares et sauvetages maritimes aux XIXe et XXe siècles Concarneau Concarneau Concarneau Catégories d’Évènement: Concarneau

Finistère Concarneau Vincent GUIGUENO, ingénieur, historien, conservateur du patrimoine et membre de l’Académie de Marine et de la Société Française d’Histoire Maritime (SFHM), abordera la mise en place par l’État des politiques de sécurité de la navigation depuis la production de cartes marines détaillées au XVIIIe siècle, jusqu’à la création des CROSS et de la SNSM dans les

années 1970. Une conférence organisée par la SFHM.

