Conférence : Une passion pour la Côte d’Émeraude Dinard, 22 octobre 2021, Dinard. Conférence : Une passion pour la Côte d’Émeraude 2021-10-22 17:30:00 – 2021-10-22 Église Saint-Bartholomew 6 Avenue Georges Clemenceau

Le cycle de conférences continue autour de deux grands peintres qui ont porté sur la Côte d'Émeraude des regards différents : Whistler et Sargent L'association Lord Russell a pour but de développer les relations d'amitié avec la Grande Bretagne, les Etats Unis et tous les ressortissants de langue anglaise. Ce Cycle reçoit le soutien du Consulat des Etats-Unis d'Amérique du Grand Ouest et celui de la Municipalité de Dinard. La conférence aura lieu LE Autour du thème UNE PASSION POUR LA CÔTE D'EMERAUDE, Mme Laura VALETTE, docteure en histoire de l'art, spécialiste de la peinture de la seconde moitié du XIXe siècle, chargée de cours à l'École du Louvre et à l'Université de Lille, mettra en évidence l'influence de cette région sur les deux grands maîtres de l'art américain.u Billets : 5€. En vente à l'Association Lord Russell, 19 rue Coppinger à Dinard, les 15, 19, 20 et 21 octobre de 14h30 à 17h30 et en ligne : http://www.asso-lordrussell.org . Nombre de places limité. Vente à l'ouverture seulement s'il reste des places libres. Masque et pass sanitaire requis Contact : 06 04 47 07 72 Vendredi 22 octobre 2021 – à 17H30 – à l'église anglicane Saint-Bartholomew, 3 rue Faber à Dinard.

