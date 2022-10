Conférence « Une lecture performative de photographies » par Vincent Bonnet

Conférence « Une lecture performative de photographies » par Vincent Bonnet, 11 avril 2023, . Conférence « Une lecture performative de photographies » par Vincent Bonnet



2023-04-11 18:00:00 18:00:00 – 2023-04-11 Au regard des pièces photographiques exposées au centre d’arts Fernand Léger et dans un dialogue avec celles-ci, proposition d’une double lecture : une analyse plastique et sémantique des pièces ainsi que leurs inscriptions dans une histoire générale des images. En articulant, un voir-parler-savoir, l’enjeu sera de célébrer celles et ceux qui aiment la photographie, les amateurs du temps présent, mais aussi les images elles-mêmes. Conférence par Vincent Bonnet, artiste-photographe, éditeur et enseignant. dernière mise à jour : 2022-10-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville