Conférence – Une introduction critique aux blockchains et aux cryptomonnaies Université Sorbonne Nouvelle, 5 avril 2023, Paris. Le mercredi 05 avril 2023

de 16h00 à 17h00

Cet événement est proposé dans le cadre du Festival des Cultures de l'Université Sorbonne Nouvelle du 3 au 8 avril 2023. Avec Pablo Rauzy, maître de conférences en informatique à l'Université Paris 8 On entend de plus en plus parler de nouvelles technologies telles que les blockchains, le métavers, les cryptomonnaies, les NFT, ou encore le « web3 », et celles-ci sont invariablement présentées comme des innovations incontournables pour le monde de demain, sans que ne soit jamais vraiment expliqué ni pourquoi ni comment. Pablo Rauzy propose de démystifier ces sujets de société omniprésents dans l'actualité au travers d'une conférence de médiation qui sera l'occasion d'interroger le caractère «d'innovation de rupture » systématiquement associé à ces technologies. Université Sorbonne Nouvelle 8 Av. de Saint-Mandé 75012 Paris

