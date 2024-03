Conférence « Une histoire du service à la Française » Samadet, samedi 23 mars 2024.

Conférence « Une histoire du service à la Française » Samadet Landes

Le service à la française pratiqué sur les tables des élites européennes du XVIIe au XIXe siècle révèle un lien étroit entre l’art culinaire et les manières de servir. Il correspond à une mise en scène de la table qui permet d’affirmer pouvoir et prestige social. Il témoigne également de la diffusion du modèle culinaire français en Europe où la qualité des mets s’accompagne d’un raffinement dans les arts de la table. A travers les banquets et les traités culinaires, cette conférence présentera les fondements de ce service à la française et sa place dans l’histoire de la gastronomie. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 16:00:00

fin : 2024-03-23 17:30:00

Musée de la Faïence Samadet

Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine musee.samadet@landes.fr

