Conférence : une histoire des collections égyptiennes en France Institut National Universitaire Champollion Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Conférence : une histoire des collections égyptiennes en France Institut National Universitaire Champollion, 14 mars 2022, Albi. Conférence : une histoire des collections égyptiennes en France

Institut National Universitaire Champollion, le lundi 14 mars à 18:15

Conférence assurée par Laurent BRICAULT (Université Toulouse – Jean Jaurès, PLH-ERASME) Dans le cadre du du cycle de rencontres : Champollion 1822. L’Égypte, une passion française Organisé par Clément Bur (INU Champollion, PLH-ERASME) et Laurent Bricault (Université Toulouse – Jean Jaurès, PLH-ERASME), à l’occasion de la célébration du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion. Parmi les curiosités qu’amateurs et érudits intégraient à leurs cabinets et autres « chambres des merveilles », les objets provenant d’Égypte prenaient une place de choix. Le développement du commerce avec le Levant aux XVIIe et XVIIIe siècles, l’expédition d’Égypte de Bonaparte en 1798, le déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion en 1822 contribuèrent au développement des premières véritables collections égyptiennes, d’abord languedociennes ou provençales puis bientôt royales et impériales. Auditorium 1, maison multimédia Ouvert à tous Sur présentation du pass vaccinal Des cabinets de curiosité au département des Antiquités égyptiennes du Louvre : une histoire des collections égyptiennes en France Institut National Universitaire Champollion Place de Verdun, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-14T18:15:00 2022-03-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Institut National Universitaire Champollion Adresse Place de Verdun, 81000 Albi Ville Albi lieuville Institut National Universitaire Champollion Albi Departement Tarn

Institut National Universitaire Champollion Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Conférence : une histoire des collections égyptiennes en France Institut National Universitaire Champollion 2022-03-14 was last modified: by Conférence : une histoire des collections égyptiennes en France Institut National Universitaire Champollion Institut National Universitaire Champollion 14 mars 2022 Albi Institut National Universitaire Champollion Albi

Albi Tarn