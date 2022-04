Conférence – Une Histoire de Pandémies, de la Peste de Justinien à la Covid-19 Lamorlaye, 21 mai 2022, Lamorlaye.

Conférence – Une Histoire de Pandémies, de la Peste de Justinien à la Covid-19 Lamorlaye

2022-05-21 – 2022-05-21

Lamorlaye Oise Lamorlaye

0 Comment comparer la peste de Justinien, qui se répandit comme une traînée de poudre dans tout le bassin méditerranéen dès le VIe siècle, et le sida, ce redoutable fléau que l’on ne découvrit que dans les années 1980 ?

Depuis le Paléolithique, les humains font face à des menaces qui ne cessent de se métamorphoser. Aussi variées que soient leurs manifestations : choléra, syphilis, lèpre, variole… ; ont un point commun : toutes sont des pandémies.

Dès lors, comment lutter contre ces ennemis invisibles qui semblent frapper au hasard ? Quelles stratégies adopter pour combattre ces maux, sans laisser la peur et la panique prendre le dessus ? Faut-il s’en remettre aux pouvoirs en place, ou bien chercher des réponses auprès des scientifiques ? Dans cette conférence, Stanis Perez retracera l’Histoire mondiale des grandes maladies en adoptant une démarche à la fois globale et critique nous permettant de comprendre les précédents d’un sujet plus que jamais d’actualité.

Conférence animée par Stanis Perez, Historien, professeur agrégé et co-auteur de l’ouvrage « Pandémies, des origines à la Covid-19 ».

contact@assoagora.fr +33 6 29 61 47 04 https://assoagora.fr/conference-une-histoire-de-pandemies-de-la-peste-de-justinien-a-la-covid-19-le-21-mai-2022/

