Conférence : Une histoire de la musique contemporaine par Thomas Vergracht Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Conférence : Une histoire de la musique contemporaine par Thomas Vergracht Bibliothèque Jacqueline de Romilly, 17 juin 2023, Paris. Le samedi 17 juin 2023

de 16h00 à 17h30

.Tout public. gratuit

Venez assister à cette conférence originale et décalée, adaptée de la série de podcast « Une histoire de la musique contemporaine », coproduite par France Musique et la Maison de la Musique Contemporaine ! Si pour vous l’expression « musique contemporaine » n’évoque rien de plus qu’un vague souvenir d’insomnie où, dans le calme de la nuit s’extrait de votre radio ou de votre télévision des sons…incongrus ? Si à vos yeux, Pierre Boulez c’est surtout le sosie capillaire de Valery Giscard d’Estaing ; que le terme « spectralisme » vous met d’humeur à sortir un nuancier pour repeindre votre cuisine, ou que vous ne vous vous doutez pas que l’on puisse composer un chef d’œuvre qui s’intitulera « Einstein à la Plage », cette conférence est faîte pour vous ! Toute la musique d’aujourd’hui, ses aventures, ses rebondissements, ses chaos et ses anecdotes. Un parcours accidenté et passionnant, au cœur des sonorités qui font l’aventure d’une musique pas comme les autres. Pour réécouter la série de podcast « Une histoire de la musique contemporaine », coproduite par France Musique et la Maison de la Musique Contemporaine : cliquez ici *********************** Thomas Vergracht : Enseignant, musicologue et conférencier, Thomas Vergracht fait vivre la création contemporaine sous toutes ses facettes. Après des études de Musicologie à la Sorbonne et au CRR d’Aubervilliers, il débute par l’écriture d’articles dans la presse internet. Passionné par la musique d’aujourd’hui et par le média radio, il créé la série de podcasts Œuvre sur Ecoute, qui part à la rencontre des compositeurs, de leurs œuvres et de leurs influences. Producteur sur France Musique depuis 2019, Thomas Vergracht fait partie de l’équipe du Carrefour de la Création, et vient de signer une « Histoire de la musique américaine » diffusée chaque semaine de l’été 2022. Toujours pour France Musique, son podcast original en 10 épisodes « Une histoire de la musique contemporaine », réalisé en partenariat avec la Maison de la Musique Contemporaine, a été salué par la presse (TTT de Télérama). Il collabore aussi régulièrement avec l’Ensemble Intercontemporain, la Philharmonie de Paris, La Lettre du Musicien, ou le Festival International de musique de Besançon Franche-Comté. Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris Contact : 01 42 55 60 20 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre

