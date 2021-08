Menton L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe) Alpes-Maritimes, Menton Conférence « Une histoire de chemins » L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Depuis une décennie, Marylène et Jean Pierre FREDIANI sillonnent à pied les territoires de l’Ouest de la France. Ils ont suivi les sentiers de Grande Randonnée par périodes de dix jours à deux mois dont une transversale Montpellier-Mont St-Michel ; c’est une histoire de chemins qu’ils ont empruntés qu’ils proposent à leurs amis randonneurs mentonnais. Entrée gratuite sur réservation au 04.92.41.76.60

Gratuit, sur inscription, passe sanitaire et masque obligatoire.

Présenté par Jean-Pierre Frediani
L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe)
8 avenue Boyer 06500 Menton

2021-09-25T15:00:00 2021-09-25T16:30:00

