Conférence “Une heure, un auteur” Bibliothèque Sorbonne Nouvelle, 22 mars 2022, Paris.

Bibliothèque Sorbonne Nouvelle, le mardi 22 mars à 19:00

Laélia Véron et Maria Candea remettent les pendules à l’heure sur la langue française : ce qu’on croit et ce qu’on en sait. En échangeant aussi bien avec des linguistes qu’avec des internautes sur Twitter, les autrices décortiquent tous les usages de la langue : littérature, politique, médias, humour ou encore séduction. Elles répondent aux questions qui fusent sur les réseaux et nous donnent des clés pour observer la langue sous un jour nouveau. Ce livre démonte les clichés et s’élève contre les discours déclinistes pour défendre et illustrer une langue plurielle et vivante. Car il n’y a pas un français, mais des français. Cet ouvrage est adapté du podcast Parler comme jamais qui enthousiasme chaque mois sur Binge des dizaines de milliers de personnes. Les autrices : Laelia Véron est maitresse de conférences en stylistique à l’université d’Orléans. Maria Candéa est professeure en linguistique française à l’université Sorbonne Nouvelle.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Maria Candea et Laélia Véron vous présente leur livre “Parler comme jamais : la langue : ce qu’on croit et ce qu’on en sait ” paru aux éditions Le Robert en 2021.

Bibliothèque Sorbonne Nouvelle 8 avenue de Saint-Mandé Paris Quartier de Picpus



