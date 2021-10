Paris Consulat Général d'Italie île de France, Paris Conférence – Une France à l’Italienne Consulat Général d’Italie Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Conférence – Une France à l’Italienne Consulat Général d’Italie, 12 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 12 octobre 2021

de 18h30 à 23h

gratuit

Le Consulat Général d’Italie vous invite à une table ronde autour du lien entre la France et l’Italie à travers la musique, la gastronomie, la science, la politique, la peinture ou encore la littérature, De la musique à la gastronomie, de la science à la politique, de la peinture à la littérature, L’extraordinaire lien humain qui traverse les Alpes est nourri – depuis des siècles – par le flux de millions d’italiens vers l’Hexagone. Leur migration est devenue un exemple d’intégration unique au monde. La table ronde illustrera la richesse et la spécificité de ces liens et sera animée par : Guillaume Malaurie – Direction éditoriale chez Sophia Publications – Historia Cinzia Pasquali – Restauratrice d’œuvres d’art et de monuments historiques Maria Chiara Prodi – Coordination artistique Opéra Comique Alberto Toscano – journaliste, essayiste, politologue Un pass sanitaire vous sera demandé à l’entrée

Le nombre de places étant limité, une diffusion en direct streaming est prévue sur notre canal Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCr09SkOh1VXGRej_2H6LGFQ Animations -> Conférence / Débat Consulat Général d’Italie 5 Bd Emile Augier Paris 75116

