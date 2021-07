Munster Salle de la Laub Haut-Rhin, Munster Conférence « Une famille italo-munstérienne » par Madame Halna Elisabeth Salle de la Laub Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Munster

Conférence « Une famille italo-munstérienne » par Madame Halna Elisabeth

Salle de la Laub, le dimanche 19 septembre à 14:30

À la fin du XIXe siècle, un maçon italien venu du Lac Majeur s’installe à Munster et y fait souche. Découvrez son histoire et celle de sa famille. Salle de la Laub 12 rue Saint-Grégoire, 68140 Munster Munster Haut-Rhin

