Conférence "Une exploration géologique du Gouf de Capbreton : origine, activité et évolution morphologique associée" Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Conférence "Une exploration géologique du Gouf de Capbreton : origine, activité et évolution morphologique associée" Route de la Corniche Asporotsttipi – Maison de la Corniche Hendaye

2022-03-26 10:30:00 – 2022-03-26 12:30:00

La conférence de Hervé Gillet, en s'appuyant sur les images, films et les résultats des missions et études scientifiques menées à L'université de Bordeaux et à l'Ifremer en particuliers ces 20 dernières années, sera l'occasion de faire le point sur nos connaissances géologiques sur ce magnifique canyon sous-marin qu'est le Canyon de Capbreton. Il présentera en particulier ce que l'on sait de son origine, ce que l'on comprend de son fonctionnement actuel, soumis à des avalanches sous-marines cataclysmiques, mais aussi à d'autres ondes sous-marines mystérieuses, et comment cette activité actuelle remanie au jour le jour les fonds du canyon. Enfin, il présentera les dernières avancées sur l'étude des carbonates authigènes, la fameuse "forêt fossile", découverte par les plongeurs du club des Aquanautes de Capbreton…

Route de la Corniche Asporotsttipi – Maison de la Corniche Hendaye

