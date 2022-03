Conférence “Une exploration géologique du Gouf de Capbreton : origine, activité et évolution morphologique associée” Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Conférence “Une exploration géologique du Gouf de Capbreton : origine, activité et évolution morphologique associée” Hendaye, 12 mars 2022, Hendaye. Conférence “Une exploration géologique du Gouf de Capbreton : origine, activité et évolution morphologique associée” Route de la Corniche Asporotsttipi – Maison de la Corniche Hendaye

2022-03-12 15:00:00 – 2022-03-12 17:30:00 Route de la Corniche Asporotsttipi – Maison de la Corniche

De la corniche basque au domaine d'Abbadia, balade poétique bilingue basque français avec le poète Pantxoa Bergara Xabaltx et sa jument Inda. A chaque arrêt en bord de chemin, la voix du poète lisant ses poèmes en basque trouvera son écho dans celle de la lectrice-comédienne Inès Grunenwald en français. Le parcours prendra finsur le parvis de la Maison de la Corniche "Asporotsttipi" où Xabaltx partagera quelques-unes de ses chansons ou poèmes musicaux. Puis avec la représentante de la médiathèque il échangera avec le public sur la diffusion des ouvrages en bilingue basque/français, la relation auteur/libraire, la démarche d'écriture du poète, la traduction, le lien avec la musique et son aventure sur les chemins basque, avec Inda, à la recherche de vieux chants basques. Une dégustation de jus de pomme (production du domaine accompagnera ce moment). RDV sur le Chemin des crêtes…

+33 5 59 74 16 18

C.P.I.E. Littoral Basque

Route de la Corniche Asporotsttipi – Maison de la Corniche Hendaye

