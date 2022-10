Conférence – Une exploration des bouleversements esthétiques au milieu du XXème siècle Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drme

Conférence – Une exploration des bouleversements esthétiques au milieu du XXème siècle

25 novembre 2022, Montélimar.

Cette table ronde sera animée par Michel Fano (compositeur), Jérôme Constant (directeur du Conservatoire de Montélimar Agglo) et Irène Hontang (musicologue et médiatrice de la musique).

Conservatoire de musique – Montélimar Agglomération
5 rue bouverie
Montélimar

