CONFERENCE “UNE EXPLOITATION VITICOLE A TRAVERS LE TEMPS, L’EXEMPLE DU DOMAINE DE LA GRELIERE” A VERTOU Vertou, 2 juin 2022, Vertou.

À travers l’exemple du domaine de la Grelière à Vertou, il est possible d’explorer diverses typologies d’archives en remontant le temps jusqu’au XVIe siècle. Les sources de l’histoire foncière d’abord, qui renseignent sur l’histoire des maisons et édifices : de quand

date la construction, qui ont été les propriétaires successifs, quelles ont été les évolutions et les fonctions des bâtiments ? Autant de questions auxquelles les sources peuvent permettre

de répondre, à condition de faire preuve de méthode et de mettre toutes les chances de son côté !

D’autre part les réglementations et autres actes détaillant les techniques de culture sont autant d’éléments permettant de documenter l’histoire viticole locale et l’évolution des paysages alentours, marqués par la présence de la vigne depuis plusieurs siècles. ///

Cet exposé s’adresse particulièrement à toutes les curieuses et curieux qui veulent découvrir ce patrimoine ou s’initier à la recherche dans les archives. Il s’insère dans le programme d’animations autour de la future résidence documentaire « Mémoire filmée du Pays du Vignoble Nantais », organisée en partenariat avec les Archives départementales, la Cinémathèque de Bretagne et le Musée du Vignoble Nantais et

prévue à l’automne 2022. /// Conférence GRATUITE – Sur réservation par téléphone ou mail

Conférence autour du domaine de la Grelière, son histoire viticole et l’évolution des paysages

reservations@vignoble-nantais.fr +33 2 40 80 90 13 http://www.vignoble-nantais.eu/

