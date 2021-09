Autouillet Église Notre-Dame-de-l'Assomption Autouillet, Yvelines Conférence : « Une, deux, trois …restaurations : redécouverte du patrimoine de l’église d’Autouillet » Église Notre-Dame-de-l’Assomption Autouillet Catégories d’évènement: Autouillet

le dimanche 19 septembre à 14:30

Autouillet , Eglise ND de l’Assomption : conférence le dimanche 19/09 à 14h30 : « Une, deux, trois …restaurations : redécouverte du patrimoine de l’église d’Autouillet » En parallèle des travaux engagés sur l’église, la commune d’Autouillet a entrepris avec l’aide du Département des Yvelines, la restauration de plusieurs œuvres : de l’imposant retable du chœur en passant par le tableau figurant la mort de saint Joseph jusqu’aux aux deux toiles insérées dans les boiseries. Cette conférence donnée par Mme Cécile Garguelle, conservateur délégué des antiquités et objets d’art des Yvelines, sera l’occasion de revivre les principales étapes de ces restaurations et de redécouvrir ce patrimoine.

Entrée libre, selon les mesures sanitaires en vigueur

La restaurations des tableaux de l'église d'Autouillet, par Mme Cécile Garguelle, conservateur délégué des antiquités et objets d'art des Yvelines. La conférence aura lieu dans l'église.

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00

