Conférence “Une aventure sibérienne” de Yves Chaloin, cycliste-aventurier Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon, jeudi 28 mars 2024.

La Yakoutie est un territoire grand comme 5,5 fois la France où vivent moins d’un million d’habitants. La ville de Yakoutsk est sur la rive gauche de la Lena, la route d’accès sur la rive droite, mais il n’y a pas de pont. L’hiver, il y a 70° d’écart entre l’intérieur et l’extérieur ! C’est l’extrême orient russe.

En quittant Yakoutsk vers l’Est, on s’enfonce dans la taïga. C’est ici, sur la route des os construite par les prisonniers des goulags, que je suis parti à vélo en décembre 2017, dans un froid glacial qui ne laisse aucun droit à l’erreur. Mais chaque fois que j’ai vu une maison, j’ai su que j’allais entrer m’y réchauffer, chaque fois que j’ai croisé un véhicule, j’ai su qu’il allait s’arrêter. Ce monde dont on sait peu de choses est fait de solidarité, d’éducation, de culture et d’esthétique.

J’ai rapporté de ce voyage des témoignages extraordinaires, qui résonnent étrangement dans le contexte d’un conflit décidé à 8000 km de là. On ne peut rentrer de ces terres lointaines qu’avec un sentiment d’attachement et de respect pour ses habitants, un regard émerveillé.

Durée 1h30

Tarif Adulte 9.50€ / Enfant 2-17 ans 5.50€

Plus d’informations au 03 39 50 80 20 ou via contact@espacedesmondespolaires.org EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 19:00:00

fin : 2024-03-28 20:30:00

Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe

Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@espacedesmondespolaires.org

