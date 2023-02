Conférence : un village templier La Saucelle La Saucelle Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

La Saucelle

Conférence : un village templier, 11 mars 2023, La Saucelle La Saucelle. Conférence : un village templier 5 Rue des Pesles La Saucelle Eure-et-Loir

2023-03-11 15:00:00 – 2023-03-11 16:30:00 La Saucelle

Eure-et-Loir La Saucelle Eure-et-Loir Une conférence d’une heure environ ou vous découvrirez l’importance des Templier dans l’organisation et l’aménagement de La Saucelle autrefois. Le patrimoine bâti de ce village percheron témoigne d’un passé intimement lié à la présence des Templiers. Venez découvrir l’histoire des Templiers et les traces indélébiles qu’ils ont laissé dans les mémoires et dans l’organisation de ce petit village percheron. tourisme@foretsduperche.fr +33 2 37 37 80 11 Office de Tourisme des Forêts du Perche

La Saucelle

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir, La Saucelle Autres Lieu La Saucelle Adresse 5 Rue des Pesles La Saucelle Eure-et-Loir Ville La Saucelle La Saucelle lieuville La Saucelle Departement Eure-et-Loir

La Saucelle La Saucelle La Saucelle Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la saucelle la saucelle/

Conférence : un village templier 2023-03-11 was last modified: by Conférence : un village templier La Saucelle 11 mars 2023 5 Rue des Pesles La Saucelle Eure-et-Loir Eure-et-Loir La Saucelle

La Saucelle La Saucelle Eure-et-Loir