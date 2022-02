Conférence : Un trésor à la loupe / La cathédrale Notre-Dame de Reims vue par Victor Hugo Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Conférence : Un trésor à la loupe / La cathédrale Notre-Dame de Reims vue par Victor Hugo Reims, 19 février 2022, Reims. Conférence : Un trésor à la loupe / La cathédrale Notre-Dame de Reims vue par Victor Hugo Bibliothèque Carnegie 2 Place Carnegie Reims

2022-02-19 – 2022-02-19 Bibliothèque Carnegie 2 Place Carnegie

Reims Marne Par Coline Gosciniak, conservatrice responsable de la bibliothèque Carnegie et des collections patrimoniales Acquisition patrimoniale exceptionnelle de l’année 2019, le dessin de la cathédrale Notre-Dame de Reims réalisé par Victor Hugo vers 1838 est au cœur de ce rendez-vous. A côté de ce dessin, seront évoqués les documents liés à cet auteur emblématique conservés dans les collections de la bibliothèque Carnegie, ainsi que les relations de Victor Hugo avec la cité des Sacres. +33 3 26 35 68 00 http://www.bm-reims.fr/ Bibliothèque Carnegie 2 Place Carnegie Reims

dernière mise à jour : 2022-02-14 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Reims Adresse Bibliothèque Carnegie 2 Place Carnegie Ville Reims lieuville Bibliothèque Carnegie 2 Place Carnegie Reims Departement Marne

Reims Reims Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reims/

Conférence : Un trésor à la loupe / La cathédrale Notre-Dame de Reims vue par Victor Hugo Reims 2022-02-19 was last modified: by Conférence : Un trésor à la loupe / La cathédrale Notre-Dame de Reims vue par Victor Hugo Reims Reims 19 février 2022 Marne Reims

Reims Marne