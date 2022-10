[Conférence] Un tour de France des grands ensembles Pavillon de l’Arsenal, 14 octobre 2022, Paris.

Le vendredi 14 octobre 2022

de 18h30 à 20h00

. gratuit

Rencontre avec Renaud Epstein, sociologue et auteur de l’ouvrage « On est bien arrivés – Un tour de France des grands ensemble » qui raconte l’histoire des grands ensembles au travers des cartes postales de l’époque.

Manifestation organisée dans le cadre du @festival closeup

Si depuis leur construction dans les décennies d’après-guerre, les grands ensembles ont fait l’objet d’une vaste production d’images officielles, de photographies artistiques, de reportages, de documentaires et de films qui ont façonnée l’image sociale des quartiers de banlieue et son évolution, ces cités monumentales ont aussi donné lieu à l’édition de milliers de cartes postales qu’envoyaient en nombre leurs habitants. Ces images commerciales et les textes figurant à leur verso constituent de véritables archives populaires de la France urbaine des Trente glorieuses, dont l’examen apporte un nouvel éclairage sur l’histoire des grands ensembles et de leur image.

Renaud Epstein est docteur en sociologie (ENS Paris-Saclay) et maître de conférences en science politique à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Il est membre du laboratoire CESDIP. Spécialiste des politiques urbaines (politique de la ville, rénovation urbaine, aménagement du territoire) et de l’évaluation des politiques publiques, ses travaux portent sur la gouvernance urbaine abordée dans une perspective multi-niveaux. Il a récemment fait paraître On est bien arrivés : un tour de France des grands ensembles (Nouvel Attila), ouvrage racontant un monde disparu à travers des cartes postales de cités HLM.

Pavillon de l’Arsenal 21 boulevard Morland 75004 Paris

Contact : https://www.pavillon-arsenal.com/fr/conferences-debats/cycles-en-cours/hors-cycle/12578-un-tour-de-france-des-grands-ensembles.html 0142763437 infopa@pavillon-arsenal.com

