Conférence : Un soupçon de Japon dans les collections

Conférence : Un soupçon de Japon dans les collections, 1 juin 2022, . Conférence : Un soupçon de Japon dans les collections

2022-06-01 – 2022-06-01 EUR Conférence « Un soupçon de Japon dans les collections » au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, dans la salle micro folie de NEVERS.

Rendez vous à 19h.

Gratuit, sur inscription.

Infos au 03.86.68.48.60 museedelafaience@ville-nevers.fr +33 3 86 68 48 60 https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/musee-de-la-faience-et-des-beaux-arts_2040589/ Conférence « Un soupçon de Japon dans les collections » au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, dans la salle micro folie de NEVERS.

Rendez vous à 19h.

Gratuit, sur inscription.

Infos au 03.86.68.48.60 dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville