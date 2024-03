Conférence : « Un parcours enflammé ? Une histoire des Jeux Olympiques » Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine Strasbourg, mercredi 26 juin 2024.

Conférence : « Un parcours enflammé ? Une histoire des Jeux Olympiques » Culture & Sport en Grand Est Mercredi 26 juin, 12h30 Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-26T12:30:00+02:00 – 2024-06-26T13:30:00+02:00

Fin : 2024-06-26T12:30:00+02:00 – 2024-06-26T13:30:00+02:00

Les Jeux Olympiques ont une longue

histoire, débutée en 1896. Célébrant la

fraternité entre les peuples, ils ont été aussi

des lieux d’expression politique.

En attestent le parcours de la flamme et les

discussions autour du choix de Strasbourg

comme ville olympique en 1920.

Préparez-vous à un marathon épique dans

l’histoire des J.O. !

Avec Denis Jallat et Sébastien Stumpp,

enseignants-chercheurs, Laboratoire

interdisciplinaire en études culturelles,

Université de Strasbourg.

Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine 5 place du château, 67000 Strasbourg Strasbourg cathédrale Bas-Rhin Grand Est http://5elieu.strasbourg.eu https://www.facebook.com/5elieu Le « 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine » est un nouvel équipement municipal situé 5 place du château, à Strasbourg. Il associe la Boutique Culture, une exposition permanente sur l’architecture et le patrimoine strasbourgeois et le Cabinet des Estampes et des Dessins.

Ses différents services proposent d’aller à la rencontre de Strasbourg à travers sa vie culturelle, son architecture, son patrimoine et ses paysages. Ce lieu ressource est ainsi envisagé comme un point de départ invitant à découvrir la ville et ses structures culturelles. Tram A, D. Arrêt Grand’rue.

