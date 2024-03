CONFÉRENCE UN NOUVEAU REGARD SUR L’ENFANT ET SES JOUETS DANS LES REPRÉSENTATIONS DU SIÈCLE DES LUMIÈRES Salle des fêtes Bar-le-Duc, mercredi 15 mai 2024.

Mercredi

Par Michel Manson, professeur émérite en Sciences de l’éducation à l’université Sorbonne Paris Nord.

On a beaucoup insisté sur le changement survenu, au XVIIIe siècle, dans l’histoire de l’enfant. Les artistes, dans leurs représentations en estampes ou en peintures, nous offrent des scènes d’enfances plus variées qu’auparavant, avec un approfondissement psychologique du regard et une vision des rapports de l’enfant avec ses jouets que les siècles précédents offraient très peu. Nous feuillèterons cet album d’images pour mieux percevoir les nuances de ces regards d’artistes.Adultes

2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15 18:30:00

fin : 2024-05-15 20:00:00

Salle des fêtes 12 Rue Lapique

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est musee@meusegrandsud.fr

