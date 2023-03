CONFÉRENCE – UN NOSTRADAMUS VOSGIEN, LES PROPHÉTIES PERPÉTUELLES DE DOMINIQUE AUBERT Maison de quartier de Robache Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’Évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges

CONFÉRENCE – UN NOSTRADAMUS VOSGIEN, LES PROPHÉTIES PERPÉTUELLES DE DOMINIQUE AUBERT
Maison de quartier de Robache, 29 avril 2023, Saint-Dié-des-Vosges

2023-04-29 18:00:00 18:00:00 – 2023-04-29 20:00:00 20:00:00

Maison de quartier de Robache 91 Route de Robache

Saint-Dié-des-Vosges

Vosges Conférence de Yann Prouillet.

Dominique Aubert, sorte de Nostradamus vosgien, est-il un érudit audacieux voire téméraire ? Un plagiaire invétéré ? Un auteur inspiré ? Chacune et chacun se fera son opinion à la lecture de ces prophéties imagées et pittoresques. +33 3 29 52 49 12 Maison de quartier de Robache 91 Route de Robache Saint-Dié-des-Vosges

