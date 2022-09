Conférence : un jardin fertile, économe et facile ! Morteau Morteau Catégories d’évènement: Doubs

Doubs Morteau EUR Tontes de gazon, feuilles mortes et tailles de haies peuvent devenir de vrais trésors pour les jardins ! Grâce à quelques astuces simples, découvrez pourquoi le paillage et le compost fait-maison rendront votre jardin plus sain et productif… facilement !

Entrée libre ! Conférence animée par Stéphane Le Guen, formateur et animateur Biodéchets chez Terhao.

√âvénement organisé dans le cadre du dispositif « Des trésors verts dans ma commune », piloté par Préval Haut-Doubs, en partenariat avec Terhao, Fredon, avec le soutien de l’Ademe et la Région Bourgogne Franche-Comté. contact@preval.fr Rue du Stade L’Escale Morteau

