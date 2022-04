CONFÉRENCE ‘UN ETONNANT OUTIL D’EXPLORATION DES LANGUES’ Vaucouleurs Vaucouleurs Catégories d’évènement: Meuse

Vaucouleurs

CONFÉRENCE 'UN ETONNANT OUTIL D'EXPLORATION DES LANGUES' Vaucouleurs, 9 avril 2022, Vaucouleurs. hôtel de ville Salle des réunions

2022-04-09 15:00:00

Vaucouleurs Meuse D’où viennent les mots qu’on utilise dans la vie de tous les jours ? Quelle est leur origine ? Comment sont apparues les différentes langues ?

voilà des questions passionnantes auxquelles les linguistes tentent de répondre, et d’autres sciences peuvent leur venir en aide.

Venez découvrir la génétique avec nous. par Emmanuel Weiss 9 avril 2022 – 15h Entrée 3€ (gratuit pour les moins de 18 ans) hôtel de ville Salle des réunions Vaucouleurs

