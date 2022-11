Conférence « Un demi-siècle de vie chabriote 1918 – 1970 » Chabris Chabris Catégories d’évènement: Chabris

Indre

Conférence « Un demi-siècle de vie chabriote 1918 – 1970 » Chabris, 26 novembre 2022, Chabris. Conférence « Un demi-siècle de vie chabriote 1918 – 1970 »

6 Rue de la République Chabris Indre

2022-11-26 – 2022-11-26 Chabris

Indre Chabris Suite à la conférence sur l’histoire de Chabris, elle se divisera en 2 parties : Chabris entre deux guerres 1918 – 1944 et Les années guinguettes 1945 – 1970. Conférence « Un demi-siècle de vie chabriote 1918 – 1970 » animée par Jean-Luc Stiver à la salle des fêtes de Chabris. jlstiver@hotmail.fr +33 6 10 74 18 66 http://www.hierenpaysdebazelle.fr/ Chabris

dernière mise à jour : 2022-11-17 par BERRY

Détails Catégories d’évènement: Chabris, Indre Autres Lieu Chabris Adresse 6 Rue de la République Chabris Indre BERRY Ville Chabris lieuville Chabris Departement Indre

Chabris Chabris Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chabris/

Conférence « Un demi-siècle de vie chabriote 1918 – 1970 » Chabris 2022-11-26 was last modified: by Conférence « Un demi-siècle de vie chabriote 1918 – 1970 » Chabris Chabris 26 novembre 2022 6 Rue de la République Chabris Indre BERRY Chabris Indre

Chabris Indre