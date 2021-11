Conférence – Un citoyen dans mon compost La Force, 23 novembre 2021, La Force.

Conférence – Un citoyen dans mon compost La Force

2021-11-23 18:30:00 – 2021-11-23

La Force Dordogne La Force

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets qui a lieu entre le 21 et le 28 novembre prochain,

l’association Pour les Enfants du Pays de Beleyme vous propose d’accueillir dans votre collectivité une conférence GRATUITE sur un thème d’actualité, la gestion des biodéchets, enjeu majeur pour les citoyens puisque tout un chacun devra d’ici à janvier 2024 trier ses biodéchets à la source.

La conférence comprends :

– un panorama des enjeux d’aujourd’hui pour mieux comprendre l’importance de la valorisation de nos biodéchets

– une approche artistique aux contours humoristiques

– des éléments de compréhension techniques et pratiques sur le compostage

– une bonne poignée de convivialité et d’interaction avec le public

Le tout concocté par une animatrice et deux comédiens d’improvisation.

La Force

