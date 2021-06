Susville Susville Isère, Susville Conférence UIAD de Fabrice MYLY « La France de 1789 à 1946, un rendez-vous manqué avec la fraternité ? » Susville Susville Catégories d’évènement: Isère

Susville

Conférence UIAD de Fabrice MYLY « La France de 1789 à 1946, un rendez-vous manqué avec la fraternité ? » Susville, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Susville. Conférence UIAD de Fabrice MYLY « La France de 1789 à 1946, un rendez-vous manqué avec la fraternité ? » 2021-07-10 17:00:00 17:00:00 – 2021-07-10 18:30:00 18:30:00

Susville Isère Susville Dans le cadre du festival » Et si nous tentions la Fraternité ? » du 9 au 13 juillet, l’UIAD présente une conférence de Fabrice MYLY » La France de 1789 à 1946, un rendez-vous manqué avec la fraternité ? » daniele.vuarchex.38@gmail.com +33 6 79 51 55 65 dernière mise à jour : 2021-06-28 par Matheysine Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Isère, Susville Étiquettes évènement : Autres Lieu Susville Adresse Ville Susville lieuville 44.92994#5.77461