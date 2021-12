Saint-Renan Saint-Renan Finistère, Saint-Renan Conférence U.T.L. « les temples d’Abou Simbel au cœur de l’épopée de l’histoire de l’archéologie » Saint-Renan Saint-Renan Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Renan

Conférence U.T.L. « les temples d’Abou Simbel au cœur de l’épopée de l’histoire de l’archéologie » Saint-Renan, 18 janvier 2022, Saint-Renan. Conférence U.T.L. « les temples d’Abou Simbel au cœur de l’épopée de l’histoire de l’archéologie » Place Guyader Espace culturel Saint-Renan

2022-01-18 14:00:00 – 2022-01-18 Place Guyader Espace culturel

Saint-Renan Finistère Par Delphine ACOLAT – Maître de conférences en Histoire romaine et Histoire de l’Art antique. http://www.utleniroise.infini.fr/ Par Delphine ACOLAT – Maître de conférences en Histoire romaine et Histoire de l’Art antique. Place Guyader Espace culturel Saint-Renan

dernière mise à jour : 2021-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Renan Autres Lieu Saint-Renan Adresse Place Guyader Espace culturel Ville Saint-Renan lieuville Place Guyader Espace culturel Saint-Renan