Conférence U.POP Marmande, 1 mars 2023, Marmande . Conférence U.POP 11 à 15 rue Albert Camus Cité de la Formation Amphithéâtre Marmande Lot-et-Garonne Cité de la Formation Amphithéâtre 11 à 15 rue Albert Camus

2023-03-01 18:30:00 – 2023-03-01

Lot-et-Garonne 10 10 EUR Conférence sur les « Faits religieux et Laïcité animée » par Daniel Verba Sociologue, Enseignant à la Sorbonne, Auteur d’ouvrages.

Depuis une vingtaine d’années et après une période d’apaisement des conflits religieux, notre société connaît à nouveau des crispations identitaires. Certaines s’enracinent dans des revendications d’appartenances religieuses, alimentées par un contexte national et international sensible où les conflits ethniques et confessionnels redoublent les conflits socio-économiques ou de territoire. Daniel Verba propose de décrypter la complexité du contexte tout en apportant un regard distancié sur les impacts de la situation.

