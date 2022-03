Conférence U-POP “La liberté retrouvée, histoires et souvenirs” Monségur, 17 mars 2022, Monségur.

Conférence U-POP “La liberté retrouvée, histoires et souvenirs” Cinéma Eden 7 rue porte du Dropt Monségur

2022-03-17 – 2022-03-17 Cinéma Eden 7 rue porte du Dropt

Monségur Gironde

EUR 0 0 L’Université populaire propose des conférences d’environ une heure et sont suivies d’un dialogue avec le conférencier.

“La liberté d’expression” avec conférence, discussion, échanges et débats autour de ce thème , avec Michel Winock, historien et spécialiste de l’histoire de la République française ainsi que des mouvements intellectuels et politiques.

A travers ses deux livres “Jours anciens” et “La France libérée” Michel Winock mêle souvenirs personnels et grande histoire.

+33 5 56 71 92 73

Cinéma Eden 7 rue porte du Dropt Monségur

